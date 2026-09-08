Песков: Россия не начинала конфликт на Украине, она пытается его завершить

Россия не начинала конфликт на Украине, а пытается его закончить, заявил Песков Песков: Россия не начинала конфликт на Украине, она пытается его завершить

Москва8 сен Вести.Россия не начинала украинский конфликт, она пытается его завершить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга в преддверии саммита БРИКС.

Он подчеркнул, что российская сторона никогда не хотела этого конфликта.

Что мы пытаемся сделать – так это закончить войну, начатую ранее. И начатую не нами сказал Песков

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что РФ надеется на возобновление трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по Украине. Как отметил Песков, Москва хочет добиться урегулирования мирными средствами и открыта для этого процесса.