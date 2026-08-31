Песков: Киев пока не поддается влиянию посредников в вопросах урегулирования

Песков заявил, что Киев пока не поддается воздействию посредников Песков: Киев пока не поддается влиянию посредников в вопросах урегулирования

Москва31 авг Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о позиции украинской стороны в отношении посреднических усилий по урегулированию конфликта. По его словам, Киев на данный момент не проявляет готовности прислушиваться к предложениям посредников.

В комментарии изданию "Известия" представитель Кремля отметил, что "пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников".

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, ответы России на провокации киевского режима весьма чувствительны и ведут ситуацию на Украине к критическому уровню, которого Киев пытается не допустить, используя посредников, но не для мирного урегулирования.