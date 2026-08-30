Москва30 авг Вести.Украинская сторона не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, однако к ним в настоящий момент нет предпосылок.

Заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет сказал Песков

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Москва не получала от Киева никаких предложений о возобновлении диалога, комментируя появившиеся в ряде СМИ публикации о возможном продолжении переговоров.