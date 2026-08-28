Москва28 авгВести.Россия не получала от Украины или других сторон никаких предложений о возобновлении переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала появившиеся в ряде СМИ публикации о возможном возобновлении переговоров.
Никаких предложений с той стороны (Украины – прим. ред.) или еще с каких-то сторон на этот счет нетсказала Захарова, ее слова приводит ТАСС
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по украинскому конфликту стоит на паузе. Новых идей по урегулированию нет.