Захарова: предложений возобновить переговоры по Украине не поступало

Захарова заявила об отсутствии предложений возобновить переговоры по Украине Захарова: предложений возобновить переговоры по Украине не поступало

Москва28 авг Вести.Россия не получала от Украины или других сторон никаких предложений о возобновлении переговоров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала появившиеся в ряде СМИ публикации о возможном возобновлении переговоров.

Никаких предложений с той стороны (Украины – прим. ред​​​.) или еще с каких-то сторон на этот счет нет сказала Захарова, ее слова приводит ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс по украинскому конфликту стоит на паузе. Новых идей по урегулированию нет.