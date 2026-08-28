Песков: на Украине знают требования РФ, но мирным путем идти не хотят

Песков: Киев не хочет решать конфликт мирным путем, поэтому РФ продолжает СВО Песков: на Украине знают требования РФ, но мирным путем идти не хотят

Москва28 авг Вести.Украинские власти не хотят решать конфликт мирным путем, поэтому РФ продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Киевская сторона, украинская сторона, прекрасно знает наши требования. Мирным путем они не хотят это обсуждать сказал представитель Кремля

Он отметил, что ВС РФ продолжает обеспечивать позитивную динамику на фронтах, операция продолжается.

Ранее Песков заявил, что переговорный процесс по Украине на паузе, новых идей нет.