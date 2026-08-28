Москва28 авгВести.Украинские власти не хотят решать конфликт мирным путем, поэтому РФ продолжает СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Киевская сторона, украинская сторона, прекрасно знает наши требования. Мирным путем они не хотят это обсуждатьсказал представитель Кремля
Он отметил, что ВС РФ продолжает обеспечивать позитивную динамику на фронтах, операция продолжается.
Ранее Песков заявил, что переговорный процесс по Украине на паузе, новых идей нет.