Песков подтвердил успехи ВС РФ в проведении спецоперации Песков: Россия продолжает СВО, динамика на фронте очевидна

Москва28 авг Вести.Россия продолжает спецоперацию, динамика на фронте очевидна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев не согласен на мирное урегулирование кризиса, а потому Москва будет добиваться поставленных целей военным путем.

Мы продолжаем специальную военную операцию, продвижение на фронтах очевидно. И специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствия сказал Песков журналистам

Накануне сообщалось, что подразделения Российской Армии в ходе наступательных действий прошли первую линию обороны боевиков киевского режима под Славянском и Краматорском.