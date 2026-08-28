Москва28 авгВести.Россия продолжает спецоперацию, динамика на фронте очевидна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Киев не согласен на мирное урегулирование кризиса, а потому Москва будет добиваться поставленных целей военным путем.
Мы продолжаем специальную военную операцию, продвижение на фронтах очевидно. И специалисты прекрасно понимают, что эта динамика значит, какие она имеет последствиясказал Песков журналистам
Накануне сообщалось, что подразделения Российской Армии в ходе наступательных действий прошли первую линию обороны боевиков киевского режима под Славянском и Краматорском.