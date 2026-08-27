Москва27 авгВести.Подразделения Российской Армии в ходе наступательных действий прошли первую линию обороны боевиков киевского режима под Славянском и Краматорском. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В ходе проверки выполнения задач бойцами группы "Юг" он отметил высокие результаты местных подразделений.
Войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайоназаявил Герасимов
Глава Генштаба ВС РФ подчеркнул, что российская армия уверенно наступает на всех направлениях.