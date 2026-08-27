ВС РФ преодолели первую линию обороны ВСУ под Славянском и Краматорском

Армия РФ прошла первую линию обороны ВСУ под Славянском и Краматорском ВС РФ преодолели первую линию обороны ВСУ под Славянском и Краматорском

Москва27 авг Вести.Подразделения Российской Армии в ходе наступательных действий прошли первую линию обороны боевиков киевского режима под Славянском и Краматорском. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В ходе проверки выполнения задач бойцами группы "Юг" он отметил высокие результаты местных подразделений.

Войска Южной группировки, наступая на широком фронте около 160 километров одновременно на нескольких направлениях, преодолели на отдельных участках первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона заявил Герасимов

Глава Генштаба ВС РФ подчеркнул, что российская армия уверенно наступает на всех направлениях.