Командир Журба: ВС РФ продвигаются вперед у Краматорска Командир Журба: бойцы ВС РФ уверенно продвигаются у Краматорска

Москва24 июн Вести.Российские бойцы уверенно продвигаются на краматорском направлении.

Об этом рассказал командир разведывательно-штурмового отряда "Волки" добровольческого корпуса ВС РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что подразделения ВС РФ "охватывают" Краматорск.

Ситуация стабильна, наши войска уверенно продвигаются вперед сообщил Журба

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что в Краматорске могли находиться секретные биологические лаборатории.