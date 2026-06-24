Москва24 июнВести.Российские бойцы уверенно продвигаются на краматорском направлении.
Об этом рассказал командир разведывательно-штурмового отряда "Волки" добровольческого корпуса ВС РФ в составе Южной группировки войск с позывным Журба.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что подразделения ВС РФ "охватывают" Краматорск.
Ситуация стабильна, наши войска уверенно продвигаются впередсообщил Журба
Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что в Краматорске могли находиться секретные биологические лаборатории.