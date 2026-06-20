Москва20 июн Вести.В Краматорске могли находиться две или три секретные биолаборатории, в которых разрабатывалось биологическое оружие. Киевский режим пытается скрыть данный факт, проводя эвакуацию промышленных предприятий и их сотрудников из города. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил политолог Евгений Михайлов.

По его словам, ожидаемо, что украинский режим пытается быстро эвакуировать важные предприятия из Краматорска, чтобы избежать их попадания в руки Вооруженных сил РФ. Однако в первую очередь Киев волнуют не сами заводы, а тайные объекты, расположенные на их территории, такие как биологические лаборатории, подчеркнул эксперт.

На фоне заявления директора национальной разведки США Тулси Габбард о более чем 130 лабораториях по всему миру двойного назначения, биологических лабораторий, становится очевидным, что что-то было в Краматорске. … Вполне вероятно, было две или три лаборатории секретного назначения, которые разрабатывали, в том числе боевые вирусы. И сейчас Украина пытается, в том числе скрыть и данный факт сказал Михайлов

Ранее офис главы национальной разведки США обнародовал доказательства финансирования Соединенными Штатами свыше 120 биолабораторий, расположенных более чем в 30 странах. В это число входят лаборатории и на территории Украины, следует из документа.

Как сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев, работа биолабораторий на Украине не соотносилась с целями здравоохранения, в них изучали биологическое оружие и инфекции.