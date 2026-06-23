Москва23 июн Вести.Вооруженные силы Украины осознают, что российская армия в ближайшее время может выйти к границам Краматорска, и проводят эвакуацию промышленных предприятий в этом населенном пункте, сообщил ИС "Вести" военный корреспондент Григорий Разин.

Он напомнил, что Краматорск – развитый промышленный город.

Красноречивым очень фактом того, что противник понимает, куда катится ситуация на этом направлении, является эвакуация промышленных предприятий Краматорска, да, вместе со станками, вместе с рабочими, на запад Украины. То есть пытаются вывести, спасти, грубо говоря, от попадания в зону боевых действий то, что можно спасти отметил Разин

По словам военкора, в Краматорске большое количество заводов, в том числе и с подземными пространствами.

Действительно, это будет сложно, это не будет легко, но благодаря вот той системе, которая выстроена уже, алгоритмам по охвату городов и по обрезанию логистики, на которой пытается выстроить опору противник, и эта задача будет решена сказал журналист

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие ВС РФ наступают на Славянск и Краматорск, охватывая агломерацию с севера и юга. Он обратил внимание, что рельеф местности в славянско-краматорско-дружковской агломерации "очень сложный".