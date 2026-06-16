Эксперт сообщил о шагах по обновлению промышленности Донбасса после освобождения Азаров: Донбасс будет нуждаться в серьезных инвестициях после освобождения

Москва16 июн Вести.После освобождения славянско-краматорской агломерации России необходимо будет восстанавливать промышленный потенциал Донбасса на совершенно новом технологическом уровне. Такое мнение бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал в интервью ИС "Вести".

Киевский режим начал эвакуацию предприятий, расположенных в черте славянско-краматорской агломерации, тем самым разрушая промышленный потенциал территории. Однако, по словам Азарова, Донбасс – это уникальный регион, который никогда не потеряет своей значимости для экономики страны.

Я, в общем-то, не очень переживаю за то, что какие-то там станки они вывезли, потому что, скажем, идет обновление основных фондов, устаревание…, но вместе с тем, если восстанавливают, то, естественно, восстанавливают на новом технологическом уровне. И, конечно, Донбасс нуждается в восстановлении сказал политик

Для восстановления тяжелой промышленности в Донбассе будет необходимо привлечение серьезных инвестиций в течение долгого периода времени, добавил Азаров.

Оказывается, что и уголь нужен, и без металла никуда не денешься, и без машиностроения никуда не денешься. И вот это все надо воссоздавать свое. И тяжелая промышленность для тебя нужна, потому что нужны станки для тяжелой промышленности. … Необходимы серьезные инвестиции на долгие годы. … Но зато, когда она начнет уже работать, окупать, то эта промышленность является, скажем, таким капиталом, который эксплуатируется долгие-долгие годы объяснил он

Также Азаров подчеркнул, что киевский режим проводит эвакуацию основных мощностей и сотрудников предприятий из Краматорска только с одной целью, чтобы это оборудование не досталось России.