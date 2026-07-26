Москва26 июл Вести.Украина может использовать семь сухопутных маршрутов вместо портов, по которым бьют ВС РФ. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести". На это он указал, комментируя удары российской армии по используемой в интересах ВСУ портовой инфраструктуре.

По его словам, у украинцев остается не так много вариантов для передвижения.

Единственный путь остается вот через Румынию действительно. Но там железнодорожная ветка, то есть, надо перегружать и там мост через залив. Мост, по-моему, этот все время там его разрушают, он восстанавливается. Но это очень ненадежный транзит. Остались только сухопутные переходы. Там их семь сухопутных переходов. Ну, это достаточно, вообще объем перевозимых грузов через них очень приличный. Он, конечно, не может покрыть, скажем, черноморские порты наши, дунайские, но, в общем-то, порядочный, достаточно приличный объем, и вот, на этом они будут, собственно говоря, и строить свою дальнейшую политику пояснил Азаров

Ранее сообщалось, что Одесса может потерять портовый статус после ударов армии России.

В свою очередь, автор ИС "Вести" Андрей Медведев призвал увеличить удары по портовой инфраструктуре Украины.