Пушилин: вывод Киевом заводов из Краматорска говорит о его скором освобождении

Пушилин спрогнозировал скорое освобождение Краматорска в ДНР Пушилин: вывод Киевом заводов из Краматорска говорит о его скором освобождении

Москва15 июн Вести.В Краматорске противник применяет активные попытки вывести часть населения и сотрудников предприятия, что обычно говорит о назревающей потере киевским режимом населенного пункта. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, на семьи с детьми в Краматорске оказывается активное давление.

Касаемо Краматорска, и вывоза людей и предприятий, это характерная особенность, которую киевский режим демонстрирует перед тем, как уже назревает потеря того или иного населенного пункта. Так это было и в предыдущие, наверное, этапы. И здесь мы видим абсолютно точно, что применяются активные, наверное, попытки вывести часть населения, часть сотрудников предприятия. Оказывают давление преимущественно на семьи с детьми. Детей стараются вывозить, якобы создавая им безопасность и лучшие условия сообщил Пушилин

Глава ДНР сообщил, что с вывозом детей обычно возникает много сложностей, так как семьи оказываются разделены. Пушилин добавил, что для "киевского режима ничего святого, к сожалению, нет". Он также уточнил, что предприятия, которые остались в Краматорске, все еще использовались противником для ремонтных работ и производства отдельных деталей.

Несмотря на то, что часть оборудования вывезена была еще на предыдущих этапах, но тем не менее противник там проводил и ремонтные работы, … производил отдельные, наверное, части вооружения. Вот сейчас, наверное, тот этап, где фиксируется, согласно заявлению Министерства обороны, ... [что] выброс идет на территорию Западной Украины добавил Пушилин

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские власти активно готовятся к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которой последует утрата Славянско-Краматорской агломерации.