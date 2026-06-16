Москва16 июнВести.Киевский режим проводит эвакуацию основных мощностей завода тяжелого станкостроения из Краматорска, окончательно разрушая оставшийся промышленный потенциал Донбасса только с одной целью, чтобы это оборудование не досталось России. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью ИС "Вести".
По его словам, предприятие эвакуируют в город Пирятин Полтавской области Украины, однако там нет приспособленных площадей и помещений для грамотной работы инфраструктуры.
Сейчас та эвакуация, которую делает киевский режим, это, естественно, скажем, просто разрушение. … Но ясно, что это делается только для одного, чтобы не оставить это Россиисказал Азаров
Тем не менее политик отметил, что на Украине еще остались грамотные инженеры, которые способны наладить работу предприятий военно-промышленного комплекса, поэтому их не стоит недооценивать.
Мы видим по той работе, которая ведется по налаживанию, например, предприятий военно-промышленного комплекса, там максимально используется возможность подземных цехов, различных предприятий, которые сохранились с советского временидобавил он
Ранее сообщалось, что киевский режим готовится к экстренной эвакуации Новокраматорского машиностроительного завода, где ремонтировали и восстанавливали бронетехнику ВСУ, Старокраматорского машиностроительного завода, на котором выпускали стволы для крупнокалиберной артиллерии, а также завода "Энергомашспецсталь".