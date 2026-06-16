"Главное, чтобы не досталось России": Азаров о вывозе предприятий из Краматорска Эксперт назвал причины эвакуации предприятий и персонала из Краматорска

Москва16 июн Вести.Киевский режим проводит эвакуацию основных мощностей завода тяжелого станкостроения из Краматорска, окончательно разрушая оставшийся промышленный потенциал Донбасса только с одной целью, чтобы это оборудование не досталось России. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, предприятие эвакуируют в город Пирятин Полтавской области Украины, однако там нет приспособленных площадей и помещений для грамотной работы инфраструктуры.

Сейчас та эвакуация, которую делает киевский режим, это, естественно, скажем, просто разрушение. … Но ясно, что это делается только для одного, чтобы не оставить это России сказал Азаров

Тем не менее политик отметил, что на Украине еще остались грамотные инженеры, которые способны наладить работу предприятий военно-промышленного комплекса, поэтому их не стоит недооценивать.

Мы видим по той работе, которая ведется по налаживанию, например, предприятий военно-промышленного комплекса, там максимально используется возможность подземных цехов, различных предприятий, которые сохранились с советского времени добавил он

Ранее сообщалось, что киевский режим готовится к экстренной эвакуации Новокраматорского машиностроительного завода, где ремонтировали и восстанавливали бронетехнику ВСУ, Старокраматорского машиностроительного завода, на котором выпускали стволы для крупнокалиберной артиллерии, а также завода "Энергомашспецсталь".