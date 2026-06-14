Из Краматорска вывезен завод тяжелого станкостроения с 3,5 тыс. сотрудников Киев вывез из Краматорска завод тяжелого станкостроения с 3,5 тыс. сотрудников

Москва14 июн Вести.Киев вывез из Краматорска основные мощности завода тяжелого станкостроения с 3,5 тыс. сотрудников. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что завод был вывезен в одну из западных областей Украины.

По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тыс. сотрудников говорится в заявлении

Кроме того, сейчас готовятся к экстренной эвакуации Новокраматорский машиностроительный завод (НВКМЗ), где ремонтировали и восстанавливали бронетехнику ВСУ; Старокраматорский машиностроительный завод (СКМЗ), на котором выпускали стволы для крупнокалиберной артиллерии армии киевского режима; а также завод "Энергомашспецсталь", где производили оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления и общего машиностроения.