Офицеры ВСУ бегут из Краматорска в город Лозовая, сообщил военкор Военкор сообщил о бегстве офицеров ВСУ из Краматорска в город Лозовая

Москва19 июн Вести.Польская разведка зафиксировала бегство офицеров ВСУ из Краматорска в город Лозовая Харьковской области. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военкор KP.RU Дмитрий Стешин.

Он отметил, что, по данным польской разведки, в Константиновке осталось незначительное количество боевиков ВСУ, а основная группа противника – в 15 тысяч военных – отошла в сторону Краматорска.

Поляки зафиксировали еще одно интересное явление — бегство офицеров ВСУ уже из Краматорска в город, который превращен в достаточно мощный укрепленный узел. Это уже Харьковская область. В принципе, там недалеко, буквально несколько десятков километров. Я думаю, что буквально в считанные дни, очень надеюсь, Минобороны официально заявит, что мы освободили Константиновку заявил военкор

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые подразделения "Южной" группировки войск за неделю освободили 627 зданий в Константиновке. В ведомстве подчеркнули, что российские военные продолжали уничтожать окруженные подразделения ВСУ в юго-западной части населенного пункта, а также вели наступательные действия в микрорайоне Николаевский.