Военкор сообщил про уход 15 тысяч боевиков ВСУ в сторону Краматорска

В сторону Краматорска отошли 15 тысяч боевиков ВСУ, сообщил военкор Военкор сообщил про уход 15 тысяч боевиков ВСУ в сторону Краматорска

Москва19 июн Вести.Основная часть боевиков ВСУ – порядка 15 тысяч – отошла в сторону Краматорска. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военкор медиахолдинга "Комсомольская правда" Дмитрий Стешин, ссылаясь на данные польской разведки.

По их данным, значит, основная часть ВСУ отошла в сторону Краматорска. Группировка порядка 15 тысяч человек сообщил военный корреспондент

Стешин добавил, что, по польским разведданным, в Константиновке осталось незначительное количество украинских военных, которые не смогут оказать сопротивление российским бойцам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в течение недели с 13 по 19 июня освободили пять населенных пунктов. За прошедшие сутки военные "Юга" взяли под контроль Юрковку в ДНР, а в течение недели освободили поселок Артема и село Рай-Александровка. Кроме того, бойцы группировки войск "Центр" взяли под контроль Новый Донбасс и Кутузовку.