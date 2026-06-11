Москва11 июн Вести.Власти Украины в срочном порядке переносят промышленное производство металлообрабатывающих заводов из Краматорска. Об этом говорится в материале британского журнала Economist.

Как указали журналисты, первые такие попытки предпринимались еще в 2022 году, но по мере приближения к городу российских сил темпы эвакуации наращиваются​​​.

"Новый Краматорск" — это сокращенное название попытки перенести промышленное сердце города (Краматорска. — Прим. ред.) с его металлообрабатывающими и станкостроительными заводами в Перечин, сонный городок с населением семь тысяч человек на западной границе Украины говорится в статье на сайте журнала

Свыше 3,5 тысячи рабочих из Краматорска, как следует из публикации, уже перевезены в Перечин. Чиновники, которые курируют возведение нового индустриального парка для переведенных предприятий из Краматорска, надеются на помощь правительства, но, как заметили журналисты, в городе, которому предстоит принять высокотехнологичные производства, ранее не развивали даже дорожные сети.

Помимо этого, местные жители выступили против переезда нескольких тысяч рабочих, отмечается в статье. Люди считают, несправедливой "бронь" от мобилизации, которую дают работникам заводов, а строительство жилья для них рассматривают как нарушение собственных прав.

10 июня советник главы ДНР Игорь Кимаковский высказал ИС "Вести" мнение о том, что сценарий боестолкновений в Краматорске может повторить события, которые разворачивались в Мариуполе на территории "Азовстали". По словам Кимаковского, противник будет из Краматорска и Славянска делать очередную "фортецию". Свидетельством, что украинские боевики готовятся к боям в этих городах, является то, что из населенных пунктов стали вывозить местных жителей.