Москва5 авгВести.На подконтрольной киевскому режиму территории ДНР в районе Краматорска объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.
Подписал приказ о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорской общины. Речь идет о 525 детях из 424 семейнаписал он в своем Telegram-канале
В июне киевский режим начал в Краматорске эвакуацию основных предприятий и их персонала в западные области Украины.
Российские войска ежедневно продвигаются к Славянску и Краматорску, заявил ранее ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин. По его словам, вокруг этой агломерации сосредоточены очень большие силы ВС РФ, а наступление движется сразу с нескольких направлений.