В подконтрольном Киеву Краматорске объявили о принудительном вывозе детей

Киевский режим объявил принудительную эвакуацию детей в районе Краматорска В подконтрольном Киеву Краматорске объявили о принудительном вывозе детей

Москва5 авг Вести.На подконтрольной киевскому режиму территории ДНР в районе Краматорска объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

Подписал приказ о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорской общины. Речь идет о 525 детях из 424 семей написал он в своем Telegram-канале

В июне киевский режим начал в Краматорске эвакуацию основных предприятий и их персонала в западные области Украины.

Российские войска ежедневно продвигаются к Славянску и Краматорску, заявил ранее ИС "Вести" военный корреспондент Владимир Разин. По его словам, вокруг этой агломерации сосредоточены очень большие силы ВС РФ, а наступление движется сразу с нескольких направлений.