Песков: РФ продвигается по всем линиям фронтов, динамика позитивная

Песков заявил о позитивной динамике ВС РФ по всем линиям фронта Песков: РФ продвигается по всем линиям фронтов, динамика позитивная

Москва30 авг Вести.Продвижение российской армии в зоне спецоперации очевидно. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что позитивная динамика наблюдается по всем линиям боевых действий.

Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас заявил Песков

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области. За сутки под контроль российских войск перешли Великий Прикол и Садки.