Москва30 авгВести.Продвижение российской армии в зоне спецоперации очевидно. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также добавил, что позитивная динамика наблюдается по всем линиям боевых действий.
Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для насзаявил Песков
Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области. За сутки под контроль российских войск перешли Великий Прикол и Садки.