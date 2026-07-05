Москва5 июлВести.Зона безопасности создается планомерно, есть существенные результаты в продвижении российских военных. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".
Пресс-секретарь отметил, что ни у кого не должно быть сомнений, что зона безопасности будет создана в необходимом объеме.
Она создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасностисказал Песков
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях ведется в плановом порядке.