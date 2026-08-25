Песков: Россия уверена в победе в СВО независимо от средств ее достижения

Песков заявил, что Россия уверена в победе в СВО Песков: Россия уверена в победе в СВО независимо от средств ее достижения

Москва25 авг Вести.Победа в специальной военной операции на Украине будет достигнута. В Москве в этом есть полная уверенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Во время брифинга с журналистами он пояснил, что в Кремле не просто рассчитывают на победу, а полностью в ней уверены.

Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет… Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию пояснил Песков

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал, что Москва рассчитывает завершить СВО победой в "видимой перспективе".