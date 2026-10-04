Дмитрий Песков: РФ будет воевать наотмашь, пока невозможно мирное урегулирование Песков: Россия будет воевать наотмашь, пока невозможно мирное урегулирование

Москва4 окт Вести.Пока достижение мира мирными средствами невозможно, Россия будет воевать наотмашь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Официальный представитель Кремля сообщил, что для российской стороны разрешение конфликта мирным путем находится в приоритете.

Вот что сказал Путин? Мы хотим мира, и для нас предпочтительнее его достигнуть мирными средствами. Но пока это невозможно, мы будем воевать и будем воевать наотмашь. И те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина сообщил Песков

Ранее он заявил, что Киев не склонен к комплексным договоренностям, а фрагментарные соглашения не приблизят к мирному регулированию.