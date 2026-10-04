Песков назвал единственный на сегодня способ достижения Россией своих интересов

Песков назвал единственный на сегодня способ достижения интересов РФ Песков назвал единственный на сегодня способ достижения Россией своих интересов

Москва4 окт Вести.Россия отвечает на эскалацию со стороны киевского режима, и это пока единственный способ достижения интересов РФ в отсутствие возможности вести обсуждение и договариваться. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спираль эскалации в конфликте на Украине закручивается все больше, и это – путь к краю пропасти, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба "Валдай" 1 октября.

Безусловно, мы, действительно закручиваемся в этой спирали. Это пока единственный способ в условиях отсутствия возможности обсуждать и договариваться – это единственный способ достижения интересов сказал Песков

Также пресс-секретарь главы государства отметил: пока невозможно мирное урегулирование, Россия будет воевать наотмашь.