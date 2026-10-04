Москва4 октВести.Россия отвечает на эскалацию со стороны киевского режима, и это пока единственный способ достижения интересов РФ в отсутствие возможности вести обсуждение и договариваться. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спираль эскалации в конфликте на Украине закручивается все больше, и это – путь к краю пропасти, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба "Валдай" 1 октября.
Безусловно, мы, действительно закручиваемся в этой спирали. Это пока единственный способ в условиях отсутствия возможности обсуждать и договариваться – это единственный способ достижения интересовсказал Песков
Также пресс-секретарь главы государства отметил: пока невозможно мирное урегулирование, Россия будет воевать наотмашь.