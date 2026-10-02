Москва2 октВести.Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что России нужно не перемирие с Украиной, а мир. Такое заявление официальный представитель Кремля сделал в комментарии сотрудникам прессы.
Как вчера сказал президент, нам не нужно перемирие, нам нужен мирзаявил Песков
1 октября Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" предложил вместе искать выход из украинского конфликта, призвал стремиться к мирным договоренностям по Украине. Он заявил, что нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира.
Пленарная сессия завершила ежегодную встречу дискуссионного клуба "Валдай". Встреча проходила в Московской области с 29 сентября.