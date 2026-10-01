Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине

Путин: Россия готова к мирным переговорам по Украине Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам по Украине

Москва1 окт Вести.Россия готова к мирным переговорам по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на полях международного дискуссионного клуба "Валдай".

Мы готовы к тому, чтобы начать эти переговоры и завершить их как можно быстрее. Но, разумеется, на тех условиях, которые являются приемлемыми для Российской Федерации, для нашего народа, для народа России сказал президент

Вместе с тем, по словам главы государства, Украина не демонстрирует стремления приостановить боевые действия - такого желания со стороны Киева "просто нет".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Украина и Европа не стали ближе к переговорам, а европейцы продолжают мешать их возобновлению.