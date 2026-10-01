Путин призвал стремиться к мирным договоренностям по Украине Путин призвал добиваться мирных договоренностей по Украине без новых потерь

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин призвал стремиться к мирным договоренностям по Украине, чтобы избежать новых потерь с обеих сторон. Об этом он заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Возможность прекращения боевых действий глава государства связал с согласием западных стран и Украины на условия, приемлемые и для России. Президент обозначил это не как тактическую уступку, а как стратегическую необходимость: цена продолжения конфликта для всех сторон слишком высока.

Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжелые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон сказал российский лидер

Президент также подчеркнул необходимость договоренностей в гуманитарной сфере. Среди вопросов, которые они должны учитывать, он назвал русский язык и отношение к православной церкви.

Ранее, выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин возмутился тем, что на Украине запрещают русский язык, а русских, осваивавших эту территорию, объявляют нетитульной нацией.