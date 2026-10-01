Путин объяснил, что именно вызывает озабоченность Москвы в контексте Украины Путин: вовлечение других стран в конфликт на Украине вызывает озабоченность

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пленарной сессии клуба "Валдай", разграничил поставки вооружений Киеву и вовлечение третьих стран в боевые действия. По его словам, военно-техническое сотрудничество само по себе тревоги не вызывает — в отличие от прямого участия западных специалистов в конфликте.

Поставка вооружений в другие страны одними странами в другие ничего нового в себе не несет. Это военно-техническое сотрудничество, и это не вызывает у нас озабоченности. А вот вовлечение других стран в прямые боевые действия это, безусловно, вызывает озабоченность заявил глава государства

Путин пояснил, что имеет в виду: удары вглубь российской территории не могут проходить гладко для украинских формирований без космической разведки и технического содействия западных специалистов.

Вот это представляет угрозу для всех. Это является вовлеченностью этих стран в войну с Россией. И это создает дополнительные угрозы для будущего подчеркнул он

Президент отметил, что поставки оружия в зоны конфликтов всегда считались неприемлемыми.

Все страны мира всегда стараются от этого отойти, в зону конфликтов считается неприличным поставлять оружие. Мы, например, оружие ниоткуда не получаем, мы опираемся только на свой оборонно-промышленный комплекс, на свои возможности в экономике сказал он

По его оценке, Украина не способна существовать самостоятельно и "утрачивает элементы государственности", управляясь извне.

И вот когда кто-то хочет воевать с нами чужими руками, в данном случае руками украинского режима, который бросает своих людей под пули на истребление фактически. Вот когда кто-то уже начинает воевать с нами чужими руками, вот это, конечно, угроза отметил Путин

При этом он уточнил, что Москва не планирует немедленных ответных действий. Он добавил, что Вооруженные силы России и военная разведка должны понимать, откуда исходят эти угрозы.

Также Путин призвал страны жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться.