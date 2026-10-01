Москва1 окт Вести.Условия масштабного и повсеместного кризиса существенно осложняют работу ответственных руководителей, вынуждая их концентрироваться на текущих оперативных задачах в ущерб стратегии. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства подчеркнул, что минимизация рисков на всех уровнях — от глобального до частного — выступает важнейшей обязанностью политиков, предпринимателей и представителей науки.

По его словам, ответственность руководства заключается не только в управлении, но и в помощи людям заблаговременной осознать угрозы, чтобы семьи не оставались беззащитными перед лицом вызовов безопасности, трансформаций на рынке труда или в цифровой среде.

Российский лидер отметил, что в текущей обстановке глобальной нестабильности управленцам объективно тяжело оторваться от ежедневного аврала и заглянуть за горизонт рутинных проблем.

Им объективно очень трудно оторваться от каждодневного управленческого аврала и посмотреть вперед поверх него заявил Путин

Отвечать на актуальные вызовы невозможно без оценки долгосрочных последствий принимаемых шагов для будущего, заключил он. Также Путин отметил, что текущие задачи не должны оттеснять стратегические цели.