"Нельзя за деревьями не видеть леса": Путин о борьбе с политическими кризисами Путин на Валдае: текущие задачи не должны оттеснять стратегические цели

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин, выступая в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", предупредил об опасности концентрации исключительно на текущей повестке в ущерб долгосрочным задачам.

По его словам, в условиях всеобъемлющего кризиса политикам становится объективно трудно оторваться от "каждодневного управленческого аврала" и посмотреть вперед.

Текущая ответственность огромна. Ошибка может стоить очень дорого, в том числе и для будущего. Сегодняшние задачи зачастую оттесняют на второй план стратегические цели. Это, конечно, объяснимо, но очень и чрезвычайно опасно подчеркнул глава государства

Путин отметил, что ответить на многие текущие вызовы невозможно без учета того, как предпринимаемые сегодня действия скажутся на будущем.

Нельзя за деревьями не видеть леса заключил Путин

Президент также указал, что существующие механизмы согласования интересов государств, созданные в предыдущие периоды, уже не способны в полной мере выполнять регулирующую функцию. По его мнению, это связано не с их качеством, а с изменением условий, под которые они когда-то создавались. Новая реальность будет способствовать появлению новых инструментов, однако этот процесс весьма долог.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что некоторые международные организации сегодня зачастую не сокращают риски, а порой сами их провоцируют, обслуживая интересы одной или группы стран. Особенно это касается структур, которые создавались для совершенно иных целей.