Владимир Путин указал на тревожные тенденции на международной арене Путин: тревожные тенденции заставляют задуматься, как сохранить мир

Москва1 окт Вести.Тенденции, которые российская сторона наблюдает на международной арене, заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, в ситуации, когда многие прежние нормы права отброшены, а новые пока не появляются, нужно сделать все, чтобы избежать самых катастрофических сценариев.

Тревожные тенденции, которые мы наблюдаем на международной арене, заставляют прежде всего задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, что ответственность за наше будущее – не абстрактный лозунг, а набор практических действий.