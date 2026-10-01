Путин: развитие достояния — гарантия того, что традиция не станет антиквариатом

Путин: традиции не должны быть антиквариатом, надо идти в ногу со временем Путин: развитие достояния — гарантия того, что традиция не станет антиквариатом

Москва1 окт Вести.Национальные традиции России не должны превращаться в антиквариат, необходимо идти в ногу со временем. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он подчеркнул, что истинное величие государства невозможно без способности идти в ногу со временем.

Приумножение достояния, его творческое развитие — лучшая гарантия того, что национальная традиция не превратится в антиквариат сказал Путин

Российский лидер отметил, что наследие наших предков, построивших великую, уникальную страну, должно сохраняться и укрепляться, поскольку без исторического фундамента и уважения к традициям не может существовать ни одно общество.