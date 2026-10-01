Путин призвал страны жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться

Путин: если мы хотим жить, то давайте жить дружно Путин призвал страны жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться

Москва1 окт Вести.Если мы хотим жить, то необходимо жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, выстраивание доверия – сложный и хрупкий процесс, который легко наладить и просто разрушить.

Если мы хотим жить, - а все хотят жить, не только я, - как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно сказал Владимир Путин

Последний раз президент России призвал европейских соседей "жить дружно" буквально недавно, 18 сентября. Он тогда отметил, что нужно жить дружно, иначе России придется Западу ответить.