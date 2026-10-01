Москва1 октВести.Если мы хотим жить, то необходимо жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, выстраивание доверия – сложный и хрупкий процесс, который легко наладить и просто разрушить.
Если мы хотим жить, - а все хотят жить, не только я, - как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружносказал Владимир Путин
Последний раз президент России призвал европейских соседей "жить дружно" буквально недавно, 18 сентября. Он тогда отметил, что нужно жить дружно, иначе России придется Западу ответить.