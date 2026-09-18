Москва18 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии призвал европейских соседей "жить дружно", иначе России придется ответить.

Так и хочется им сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать". Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что Москва готова к восстановлению отношений и сотрудничества с европейскими странами.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области, которые заставили бы Москву перебросить туда часть сил с Украины.