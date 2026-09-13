Москва13 сен Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области, которые заставили бы Москву перебросить туда часть сил с Украины. Данное заявление прозвучало на форуме, прошедшем в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По мнению главы польской дипломатии, маневры на территории стран альянса должны носить подчеркнуто агрессивный характер и создавать для российского руководства неопределенность относительно дальнейших действий НАТО.

Сикорский также заявил, что Варшава пристально наблюдает за ситуацией в Калининградской области. По его сведениям, российских войск в регионе практически не осталось.

Ранее Сикорский заявил, что Североатлантический альянс был создан для того, чтобы русские оставались за его пределами.