Сикорский: НАТО была создана для того, чтобы русские оставались снаружи

Сикорский заявил, что НАТО создана для того, чтобы русские оставались снаружи Сикорский: НАТО была создана для того, чтобы русские оставались снаружи

Москва9 сен Вести.Североатлантический альянс был создан для того, чтобы русские оставались за его пределами, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью каналу ta3.

НАТО была создана для того, чтобы американцы оставались внутри, немцы — в подчиненном положении, а русские — снаружи отметил он

Сикорский подчеркнул, что у НАТО больше нет необходимости держать немцев в подчинении, но альянсу категорически не стоит пускать внутрь русских.

Ранее глава МИД Польши призывал ЕС сохранять жесткий курс и воздерживаться от диалога с Россией.