Москва9 сенВести.Североатлантический альянс был создан для того, чтобы русские оставались за его пределами, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью каналу ta3.
НАТО была создана для того, чтобы американцы оставались внутри, немцы — в подчиненном положении, а русские — снаружиотметил он
Сикорский подчеркнул, что у НАТО больше нет необходимости держать немцев в подчинении, но альянсу категорически не стоит пускать внутрь русских.
Ранее глава МИД Польши призывал ЕС сохранять жесткий курс и воздерживаться от диалога с Россией.