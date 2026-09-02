Экс-премьер Польши заявил, что устал от предупреждений Туска об угрозе России Экс-премьер Польши Миллер назвал запугиванием заявления Туска об угрозе РФ

Москва2 сен Вести.Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер признался, что устал от бесконечных предупреждений действующего главы правительства Дональда Туска о якобы исходящей от России угрозе. Об этом сообщает Polsat News.

Я ужасно устал от этого. Сколько раз мы еще услышим то же самое? заявил Миллер

По его убеждению, республика находится в безопасности, пока остается членом НАТО. Экс-премьер указал, что Туск неоднократно говорил о возможной угрозе для Польши и, как считает Миллер, без необходимости пугает население. При этом он подчеркнул, что нападение на Польшу маловероятно, пока страна входит в альянс.

Ранее в ночь на 30 июля в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, двигавшийся на запад. Туск допустил возможную причастность к этому России, но призвал не делать поспешных выводов.

В сентябре прошлого года командование вооруженных сил Польши отчиталось об уничтожении нескольких дронов, попавших на территорию страны, назвав беспилотники российскими, - по словам премьера, военные сбили объекты, представлявшие прямую угрозу. В Минобороны тогда заявили, что поражение объектов на территории Польши не планировалось.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в случае любой агрессии со стороны НАТО ответ будет решающим и разрушительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Евросоюза и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, чаще всего не представляя аргументов.