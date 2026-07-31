Христофору: Туск обвинил России в инциденте в Польше ради помощи Зеленскому

Христофору: Туск обвинил РФ в инциденте в Польше ради помощи Украине Христофору: Туск обвинил России в инциденте в Польше ради помощи Зеленскому

Москва31 июл Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск, пытаясь обвинить Россию в инциденте с неопознанным объектом в воздушном пространстве республики, стремился оправдать главу киевского режима Владимира Зеленского.

Такую точку зрения озвучил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

По его мнению, заявление Туска может служить эффективным отвлекающим маневром, призванным защитить Зеленского

Журналист полагает, что премьер намеренно возлагает ответственность за инцидент на Россию, чтобы создать предлог для увеличения поставок оружия и расширения финансовой помощи Украине.

Глобалисты воспользуются этим в своих интересах заключил Христофору

Инцидент произошел 30 июля. По данным польских военных, неопознанный летающий объект упал рано утром около деревни Тарнавы-Колония Люблинского воеводства в незаселенной местности. Специалисты заявили, что это ракета, так как ее падение оставило воронку диаметром 10 метров и обломки.

Туск назвал упавшую в Польше ракету российской, не приведя при этом никаких доказательств.