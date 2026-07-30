Москва30 июл Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск подорвет обороноспособность страны, если передаст Украине ракеты Patriot. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Завтра встанет вопрос, чтобы Польша передала Украине часть своих ракет Patriot. Вы вообще представляете, вот с учетом политической ситуации внутри Польши, что будет с правительством Туска… если он передаст эти ракеты? Его тут же обвинят в том, что он действует против интересов Польши. Он фактически подрывает обороноспособность Польши. И его правительству придет конец в условиях политической борьбы. Не могут они передать эти ракеты