Москва28 авгВести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал ЕС сохранять жесткий курс и воздерживаться от диалога с Россией.
По его словам, следует ждать "ослабления стратегического положения России".
Европе следует сопротивляться искушению вступать в преждевременные переговоры. Те, кто призывает к возобновлению политического диалога, могут надеяться, что дискуссии в конечном итоге снизят напряженность. В долгосрочной перспективе верно обратноенаписал он в статье для Economist
Ранее сообщалось, что Франция, Германия и Великобритания готовятся создать собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта из опасений быть исключенными из данного процесса администрацией президента США Дональда Трампа.