Глава МИД Польши Сикорский: Европе следует воздержаться от переговоров с РФ

Глава МИД Польши призвал Европу воздержаться от переговоров с Россией Глава МИД Польши Сикорский: Европе следует воздержаться от переговоров с РФ

Москва28 авг Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал ЕС сохранять жесткий курс и воздерживаться от диалога с Россией.

По его словам, следует ждать "ослабления стратегического положения России".

Европе следует сопротивляться искушению вступать в преждевременные переговоры. Те, кто призывает к возобновлению политического диалога, могут надеяться, что дискуссии в конечном итоге снизят напряженность. В долгосрочной перспективе верно обратное написал он в статье для Economist

Ранее сообщалось, что Франция, Германия и Великобритания готовятся создать собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта из опасений быть исключенными из данного процесса администрацией президента США Дональда Трампа.