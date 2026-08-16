В МИД Польши предостерегли от манипуляций в вопросе урегулирования на Украине Сикорский: манипулировать украинцами при подписании мирного договора нельзя

Москва16 авг Вести.Долгосрочный мир в Европе несовместим с попытками отдельных стран манипулировать Украиной, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Kathimerini.

Он отметил, что Польша должна участвовать в украинском урегулировании, а не быть нейтральным наблюдателем.

Хотя я и ценю дипломатические усилия Вашингтона по установлению мира, … позвольте мне сделать твердое предупреждение: любой долгосрочный мир в нашем регионе не может быть достигнут путем манипулирования украинцами. Это должен быть мир, который Киев и Москва действительно подпишут заявил Сикорский

Ранее газета The New York Times сообщала, что Франция, Германия и Великобритания готовятся создать собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта из опасений быть исключенными из данного процесса администрацией президента США Дональда Трампа.