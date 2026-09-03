Польша требует ужесточения визовых ограничений для россиян Польша призывает ЕС ужесточить визовые ограничения для дипломатов и граждан РФ

Москва3 сен Вести.Глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский выступил с инициативой ввести новые жесткие ограничения для российских дипломатов и граждан, путешествующих по территории Евросоюза. Об этом сообщает Politico. Соответствующее заявление прозвучало по итогам встречи министров иностранных дел стран "Комитета немецко-франко-польского сотрудничества" ("Веймарского треугольника") в немецком городе Веймар.

Поводом для ужесточения риторики, по словам польского министра, стала недавняя волна гибридных атак по всей Европе, за которыми, как утверждает Варшава, стоит Москва. Сикорский отметил, что действующие меры безопасности необходимо пересмотреть с учетом новых угроз.

Россия пытается уничтожить ЕС изнутри, и ей не следует позволять пользоваться привилегиями свободного передвижения заявил он

Глава польского МИД предложил ряд конкретных мер: ограничить свободу передвижения российских дипломатов только теми странами, где они аккредитованы, сократить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, ввести обязательные биометрические пропуска для россиян при въезде в ЕС, а также установить максимальную численность российского дипломатического корпуса в странах сообщества.

Аргументируя свою позицию, Сикорский сослался на оценочные данные польской стороны.

У нас по-прежнему слишком много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. По нашим оценкам, их более 2 тысяч, и, по нашим оценкам, не менее 40% из них выполняют задачи, не соответствующие их дипломатическому статусу. Они работают на структуры, которые также осуществляют террористическую деятельность в наших странах заявил он

По словам Сикорского, "в знак солидарности с Германией" Варшава должна "ввести все необходимые меры защиты для населения".

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер признался, что устал от бесконечных предупреждений действующего главы правительства Дональда Туска о якобы исходящей от России угрозе.