Москва4 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступивший с инициативой о новых жестких ограничениях для российских дипломатов и граждан на территории ЕС, находится под пятой у своей жены, построившей всю свою жизнь на русофобии. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" польский политолог, общественный деятель объединения "Польша - Восток" Александр Яцек.

По мнению Яцека, поведение Сикорского объясняется именно этим.

Мы знаем, кто такой Сикорский. Его в Польше называют Радослав Аппельбаум, потому что, в принципе, в этой семье ведет его жена, гражданка Соединенных Штатов Анна Аппельбаум, журналист, которая всю свою жизнь построила на русофобии. Я вспомню только три названия ее произведений: "Гулаг", "Красный голодомор", "Железный занавес". Все, чем она в жизни занималась — это русофобия. Там пожизненная русофобия, так чего ожидать от ее мужа, который играет в этой семье вторую скрипку? Так что тут все понятно сказал Яцек

По его словам, в Европе в целом и в Польше в частности сейчас создается психоз российской угрозы.

Это как йети - знаете, все находят следы, очень много о йети говорят, но никто его никогда не видел. Но, тем не менее, если очень часто и с угрозой об этом говорить, поляки и другие будут бояться даже в лес ходить за грибами, потому что угрозу создать можно любым способом. Так что на сегодня реально польские политики как раз и такой русофобией занимаются подытожил политолог

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер на днях заявил, что устал от бесконечных предупреждений действующего главы правительства Дональда Туска о якобы исходящей от России угрозе.