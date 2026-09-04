Москва4 сен Вести.Странам Евросоюза (ЕС) нужно сократить выдачу шенгенских виз россиянам, чтобы ограничить возможности "российских граждан, дипломатов и шпионов" в Европе. С таким призывом выступил глава МИД Литвы Кестутис Будрис.

По словам министра, данная мера будет ответом на российскую "гибридную угрозу".

Это совершенно недопустимо - выдавать рекордное количество шенгенских виз, как это было в 2025 и этом году. Нам нужно это сократить. Как вы знаете, Литва не выдает визы туристам из России, а Европа ими полна сказал Будрис, чьи слова приводит LRT

Глава литовского МИД также призвал сократить число российских дипломатов в странах Евросоюза и ограничить их передвижение по территории Европы.

Ранее в мае Будрис призывал НАТО начать наступательную операцию на Калининградскую область, а в июне местный сейм рассматривал возможность его отставки после подобных заявлений.