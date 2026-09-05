Сенатор спрогнозировал, что будет в случае ограничений ЕС по визам россиян Сенатор Волошин: ЕС в случае ограничений по визам россиян ухудшит отношения с РФ

Москва5 сен Вести.Европейский союз (ЕС) ухудшит отношения с Россией, если ограничит выдачу виз россиянам. Такое заявление сделал в комментарии NEWS.ru сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

По его словам, Евросоюз предлагает "ставить под удар" категории российских граждан. По мнению сенатора, это означает что европейская бюрократия постепенно переходит от презумпции индивидуальной ответственности к принципу коллективной вины: если у человека есть паспорт РФ, то данное лицо автоматически воспринимается как представляющее угрозу для безопасности Евросоюза.

Сенатор также сказал, что западные страны все чаще пытаются решить политические проблемы с помощью повышения ставок. Но эскалация, как он считает, не может быть стратегией, а только создает иллюзию действия, и тем самым европейские политики демонстрируют перед избирателями жестокость и призывают их "сплотиться вокруг флага".

Не отвечая на главный вопрос - куда именно должна привести эта политика. В конце этого пути будет в лучшем случае тупик, а в худшем - смертоносный обрыв полагает Волошин

4 сентября МИД Литвы призвал ограничить выдачу шенгенских виз гражданам России. В свою очередь в Еврокомиссии сообщили о планах ввести новые визовые ограничения для россиян.