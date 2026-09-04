В Еврокомиссии сообщили о планах ввести новые визовые ограничения для россиян Еврокомиссия ограничит выдачу виз для граждан России

Москва4 сен Вести.Еврокомиссия (ЕК) готовит новые визовые ограничения для российских граждан из-за "враждебных действий" РФ.

Об этом сообщил представитель ЕК Маркус Ламмерт, его слова приводит издание The Guardian.

Указывается, что ЕК работает над предложением по ужесточению правил выдачи виз гражданам третьих стран, включая россиян.

Мы готовим предложение о целенаправленных ограничительных визовых мерах для решения, в частности, проблем безопасности, возникающих в результате враждебных действий третьих стран заявил Ламмерт

Между тем, в Евросоюзе активно обсуждается возможность принятия 22-го пакета санкций осенью 2026 года.

Так, в конце августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с предложением усилить санкционное давление на Россию. К

ак сообщает Politico, в новый пакет санкций против РФ планируется внести около 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Новый пакет рестрикций, по данным издания, станет "одним из самых крупных" с начала украинского конфликта.