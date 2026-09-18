Путин: новая госпрограмма вооружений учитывает опыт СВО и ситуацию в мире

Путин рассказал о новой госпрограмме вооружений Путин: новая госпрограмма вооружений учитывает опыт СВО и ситуацию в мире

Москва18 сен Вести.Обновленная государственная программа вооружений сформирована с учетом изменений в мире, опыта специальной военной операции и развития военных технологий, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции сказал российский лидер

По словам Путина, при разработке программы также учитывались глобальные тенденции развития военных технологий.

Ранее глава государства указал на то, что Россия уверенно занимает лидирующие позиции на мировом рынке вооружений.