Москва18 сенВести.Беспилотники и другое вооружение поступают в российскую армию бесперебойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент сделал заявление в ходе церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня оружейника.
Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукциисказал Путин
Он отметил, что в разы увеличилось производство дронов.
Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппаратыдобавил президент
По словам Путина, Россия нарастила выпуск некоторых видов БПЛА в десятки раз.