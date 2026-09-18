Путин: в ВС РФ бесперебойно поступают беспилотники и другое вооружение

Путин: беспилотники и другое вооружение поступают в войска бесперебойно Путин: в ВС РФ бесперебойно поступают беспилотники и другое вооружение

Москва18 сен Вести.Беспилотники и другое вооружение поступают в российскую армию бесперебойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент сделал заявление в ходе церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня оружейника​​​.

Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции сказал Путин

Он отметил, что в разы увеличилось производство дронов.

Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты добавил президент

По словам Путина, Россия нарастила выпуск некоторых видов БПЛА в десятки раз.