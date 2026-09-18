Путин поручил обновлять авиапарк в первую очередь за счет российских машин Владимир Путин поручил обновлять авиапарк за счет российских самолетов

Москва18 сен Вести.Президент России Владимир Путин поручил авиакомпаниям обновлять парк лайнеров, в первую очередь, за счет отечественных самолетов. Об этом глава государства заявил во время презентации новых воздушных судов гражданской авиации, приняв в ней участие в режиме видеоконференции.

Конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов​​​. Что принципиально - обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике. Это необходимо делать за счет собственных отечественных разработок. Тем более, что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21 сказал Путин

Президент поучаствовал также в церемонии подписания договора на поставку лайнеров МС-21 компании "Аэрофлот".