Путин: на субсидирование авиабилетов выделено 50 млрд руб. в 2025-2026 годах Путин сообщил о выделении 50 млрд руб. на программу доступных авиабилетов

Москва18 сен Вести.Для обеспечения доступности авиабилетов в рамках программ субсидирования в 2025-2026 году было выделено почти 50 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, это позволит перевести порядка 10 млн пассажиров.

Для роста доступности авиабилетов … в прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 млрд рублей сказал Путин

Российский лидер подчеркнул, для того, чтобы обеспечить спрос граждан на авиаперевозки, требуется и дальше последовательно развивать отрасль. Он также напомнил, что до 2030 года будет модернизировано не менее 75 аэропортов.

28 августа сообщалось, что за лето 2026 года самый дешевый билет на самолет был продан за 784 рубля. Лайнер следовал по рейсу из Сочи в Уфу.